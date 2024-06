Continua la rassegna “Passeggiate cremonesi” che per il periodo estivo si svolge nell’edizione serale by night per scoprire con le guide turistiche e gli esperti locali storia, tradizioni, personaggi, aspetti meno noti della storia e dell’arte cremonese. Passeggiate Cremonesi by Night organizzata e promossa da Infopoint / Target Turismo Cremona, accompagnerà curiosi ed appassionati nei giovedì estivi di giugno e luglio con tematiche sempre diverse camminando nelle vie e nei quartieri del centro storico di Cremona.

Sabato 29 giugno alle 20.45 serata tutta dedicata ad uno dei personaggi iconici della storia di Cremona dal titolo “Il Segreto di Stradivari” un interessante tour serale che ripercorre i luoghi del grande liutaio che ha segnato la storia della città e ha reso Cremona capitale della liuteria, tra storia musica e aneddoti, per concludersi poi in una delle suggestive botteghe artigiane del centro storico dove un maestro liutaio illustrerà dal vivo i segretidi questa antica arte.

Informazioni e prenotazioni: Infopoint / Target Turismo Cell. 379 1165691

prenotazioni@targetturismo.com Prenotazioni on line

