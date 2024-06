‘Ndrangheta, sequestrati beni per 5 mln a imprenditore calabrese

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno dato esecuzione – in Calabria e nelle Marche – ad un provvedimento di prevenzione patrimoniale del sequestro di beni per un valore complessivamente stimato in circa 5 milioni di euro. L’indagine a carattere economico-patrimoniale è stata eseguita nei confronti

di un soggetto originario della provincia reggina, con interessi imprenditoriali nel settore dell’edilizia, appartenente alla ‘ndrangheta di Sant’Eufemia d’Aspromonte.(ITALPRESS)

