Iniziano oggi il loro impegno 24 volontari del Servizio Civile Universale, impegnati nei progetti del Comune di Cremona e degli altri enti partner. Questa mattina ragazze e ragazzi sono stati accolti al Teatro Monteverdi dallo staff del Servizio Progetti e Risorse che coordina i volontari impiegati nei progetti presentati nel 2023 dal Comune di Cremona. Un altro gruppo di 53 volontarie e volontari ha invece già preso servizio il 25 maggio scorso e fanno parte di quattro progetti presentati in co-progettazione con ANCI Lombardia.

Sono in totale 87 le ragazze e i ragazzi che saranno impegnati in 9 progetti, due dei quali all’estero, e che presteranno servizio per un anno in 64 sedi, di cui 6 in Comune, e le altre in enti, scuole, associazioni ed organizzazioni di Cremona e del territorio. La maggioranza di questi volontari svolgerà l’attività in città, i rimanenti sul territorio di tre province: Cremona, Mantova e Brescia e in Francia, Macedonia del Nord, Belgio e Spagna. Come lo scorso anno sono stati riservati alcune posizioni di servizio civile a giovani con minori opportunità, che si trovano cioè in condizioni di temporanea fragilità personale o sociale, oppure che hanno difficoltà economiche.

Attivo in città anche un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà che vede la presenza di Eleni Spyridoula Sergini al Centro Fumetto “Andrea Pazienza”. Questo progetto dura un anno e altri 5 volontari arriveranno dopo l’estate.

La presentazione dei progetti è ogni anno frutto di un lavoro impegnativo che coinvolge l’Ufficio Servizio Civile del Comune, che coordina i lavori. La messa a punto dei contenuti e la documentazione da presentare a corredo, infatti, richiedono un impegno rilevante che dura diversi mesi. Ma, almeno sino ad ora, ne è sicuramente valsa la pena, vista la risposta sempre positiva dei giovani cremonesi disponibili a prestare un anno di servizio a beneficio della comunità locale. Fino ad oggi, infatti, sono stati oltre 1150 i giovani volontari, impegnati in più di 200 sedi, selezionati su oltre 2.900 candidati.

Durante l’incontro sono state date le prime informazioni inerenti le attività che svolgeranno, nonché quanto previsto dalla recente normativa che prevede una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale per gli operatori volontari che abbiano concluso il Servizio Civile Universale (SCU) senza demerito. Un riconoscimento al valore e all’esperienza di chi ha prestato servizio come volontario dedicandosi, per un periodo della propria vita, alla cura del bene pubblico e sviluppando sempre di più senso civico e spirito di appartenenza alle nostre comunità. L’assegno mensile per i volontari del SCU è di a 507,30 euro. Infine, sbrigati i necessari adempimenti, i volontari hanno raggiunto le varie sedi di destinazione.

PROGETTI E SEDI DI IMPIEGO

Bibliotecando: Un Territorio di Cultura 15 volontari – Sedi: Liceo Ginnasio Statale Daniele Manin, Liceo Artistico, Liceo Scientifico G. Aselli, I.I. S. “A. Stradivari” Liceo Musicale, Associazione Tapirulan, I.I.S. “A. Ghisleri”, Centro Fumetto “A. Pazienza”, Arcicomics, I.I.S. “J. Torriani” via Milano, Archivio di Stato di Cremona, I.I.S. Torriani via Gerolamo da Cremona

Con-Forme Irregolari 9 volontari – Sedi: Bottega Nonsolononoi Viadana, Comunità Emmaus, Bottega Nonsolonoi Cremona, Fratelli Tutti, Cooperativa Gamma – Vesti e Rivesti, Bottega Nonsolononoi Casalmaggiore

Dietro le quinte: la cultura dello spettacolo 20 volontari – Sedi: Arci Persichello, Circolo Arci Carlo Signorini Aps, Il Laboratorio, Coro Costanzo Porta – Cremona Antiqua, Associazione Latino Americana, Teatrodanza, Conservatorio “Claudio Monteverdi”, Circolo Arci Ombriano Aps, Circolo Arci Cremona Aps, Soms – Società Operaia di Mutuo Soccorso, Fondazione Teatro “Amilcare Ponchielli”, Arci San Bernardino, Comune di Cremona – Teatro Monteverdi, Circolo Arci Soresina Aps, Circolo Arci Crema Nuova Aps

Giovani e anziani insieme per l’inclusione 2 volontari – Sedi: Centro Diurno Integrato – Fondazione San Giuliano, RSA Madre Teresa della Fondazione Vismara

Green dreams 6 volontari – sedi: Filiera al centro, Inchiostro – ristorante didattico, Nazareth società coop sociale

Il museo di tutti 9 volontari – sedi: museo del Cambonino, a.d.a.f.a., Fondazione Ugo Da Como, Museo di Storia Naturale, Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari, Museo Archeologico, Vittoriale degli Italiani

Pretiche di lettura 15 volontari – Sedi: Scuole primarie “A. Manzoni”, “Bianca Maria Visconti”, “Don Primo Mazzolari”, “A. Stradivari”, “Guido Miglioli”, “Trento e Trieste”, Scuola paritaria Sacra Famiglia, Scuola secondaria di primo grado “Antonio Campi”, Micronido Abibò, Asilo Nido Domisol, Asilo nido Cremona Giardino Coccole, Asilo S. Abbondio, Asilo nido Ninnananna, Gli Aristogatti, Servizio Promozione del Libro e della Lettura – Piccola Biblioteca

Servizio Civile all’estero

EU Lives Leverage for Initiating Volunteers in Europe and Surrounding: 9 volontari – Sedi: Alda Bruxelles, Alda Skopje, Alda Strasburgo

YeS Youth European Skills – Progetto presentato dall’Associazione Come Pensiamo di Bologna in coprogettazione con il Comune di Cremona: 2 volontari – Sede: Centro Juvenil.

