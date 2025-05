In occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, Asst Cremona celebra le professioniste che ogni giorno accompagnano le donne nel percorso della maternità, dalla gravidanza al parto, sino al delicato periodo del post partum.

All’ospedale di Cremona e nei consultori di Cremona e Casalmaggiore, ogni anno sono oltre 2400 le donne assistite. Un numero che testimonia non solo la centralità di questi servizi, ma anche l’impegno costante degli operatori sanitari nel garantire un’assistenza personalizzata, empatica e professionale.

L’ostetrica è una figura chiave nel momento in cui nasce una nuova vita. È al fianco delle donne nei momenti di maggiore vulnerabilità, aiutandole a riconoscere e valorizzare le proprie risorse. Il contatto iniziale in sala parto, spesso segnato da emozioni intense e da timori, è un’occasione preziosa per costruire fiducia e alleanza, favorendo un’esperienza di nascita il più possibile positiva.

Il percorso di accompagnamento non si limita al momento del parto, ma continua anche nei giorni e nelle settimane successive, offrendo supporto nella gestione del neonato e dell’allattamento.

L’assistenza ostetrica è presente anche nei consultori, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per il territorio. Qui vengono organizzati percorsi di accompagnamento alla nascita, incontri post-parto, attività di massaggio infantile e consulenze mirate per affrontare i cambiamenti della maternità e della vita familiare.

Negli anni, le dinamiche sociali e familiari sono profondamente cambiate: oggi molte donne affrontano la maternità con meno supporto da parte della rete familiare e con l’esigenza di conciliare i tempi della cura con quelli del lavoro. In questo contesto, l’ostetrica assume un ruolo ancora più centrale, aiutando le famiglie a trovare un nuovo equilibrio e promuovendo una genitorialità consapevole e condivisa.

