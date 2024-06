StraDeejay ha ufficialmente inaugurato l’estate cremonese facendo ballare e divertire migliaia di persone, soprattutto giovani e giovanissimi. E’ iniziata con il saluto del neosindaco Andrea Virgilio, dal palco di piazza Stradivari, la notte che dà il via ai Giovedì d’Estate, iniziativa di Confcommercio e Botteghe del Centro che si avvale dell’esperienza di Andrea Marchesi e Michele Mainardi, voci di radio DeeJay e che per questa edizione hanno portato sul palco 45 deejay per una nottata tutta all’insegna della musica anni 80, aperta dalla cover band degli Abba e con tanto di minivan “Flower Power” Volkswagen by Bossoni, main sponsor della serata

© Riproduzione riservata