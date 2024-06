Biden-Trump, la gaffe del presidente e l’attacco di Donald – Video

(Adnkronos) –

Joe Biden esita e incappa in una gaffe, Donald Trump attacca. Nel confronto tv tra il presidente degli Stati Uniti e l’ex presidente, in vista delle elezioni 2024, il ‘ring’ della Cnn offre diversi momenti in cui la temperatura sale. Biden, non sempre ‘scorrevole’ nelle risposte, incappa in una gaffe quando deve affrettarsi a completare una risposta sulla sanità e sull’assistenza: “Abbiamo battuto il Medicare”, dice riferendosi ai programmi legati all’assicurazione sanitaria federale. L’assist viene sfruttato da Trump: “Ha colpito il Medicare, lo ha colpito a morte, lo sta distruggendo. A causa di tutte queste persone che entrano… le stanno caricando tutte sul Medicare, sull’assistenza sociale… La distruggeranno, quest’uomo da solo la sta distruggendo”, l’affondo di Trump che, come accade spesso nel confronto, devia sul tema dell’immigrazione.

Nel corso della serata americana, intanto, trapelano news sulle condizioni di Biden. Secondo la Cbs, il presidente ha affrontato il dibattito con i postumi di un raffreddore: questo spiegherebbe la voce rauca, il tono leggermente più basso della norma e i colpi di tosse, notati soprattutto in avvio del dibattito.