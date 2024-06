ROMA (ITALPRESS) – In Italia il 62% delle ragazze evita di prendere i mezzi pubblici alla sera. Questo risultato è emerso da un sondaggio condotto da Eumetra per Telefono Donna Italia, su un campione di quasi 1000 ragazze tra i 16 e i 25 anni. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio.

fsc/gtr