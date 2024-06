Michelle Obama non fa campagna per Joe Biden, “è arrabbiata con il presidente”

(Adnkronos) –

Michelle Obama non intende fare campagna elettorale per Joe Biden, perché arrabbiata con il presidente e la sua famiglia a causa del trattamento da loro riservato ad una sua amica, Kathleen Buhule, ex moglie di Hunter Biden. E’ quanto ha rivelato Axios, nello stesso giorno in cui la deludente, e preoccupante, performance di Biden nel dibattito con Donald Trump ad Atlanta, ha rilanciato con forza l’ipotesi di un piano B dei democratici per la corsa alla Casa Bianca che potrebbe prevedere , secondo voci sempre smentite dall’interessata, anche l’ex first lady.

Secondo il sito solitamente ben informato, la moglie di Barack Obama da tempo, già dalla campagna del 2020, si sarebbe allontanata dai Biden, accusati di aver “esiliato” la sua amica Buhule, che è stata sposata con Hunter dal 1993 fino al 2015. La separazione – seguita dal divorzio nel 2018 dopo due anni di battaglia legale – è avvenuta a causa dell’infedeltà e dei problemi di alcol e droga del figlio del presidente che nelle scorse settimane è stato condannato per aver acquistato illegalmente un’arma nascondendo di essere tossicodipendente.

Michele Obama è diventata amica con Buhule durante gli anni trascorsi alla Casa Bianca. Barack Obama in questi mesi ha partecipato a eventi di raccolta di fondi e video in favore di Biden, ma mai con la moglie al suo fianco. Quattro anni fa e quest’anno, Michelle si è invece impegnata per la campagna bipartisan per spingere gente ad andare a votare.

Dalla Casa Bianca si afferma che non c’è nessuna animosità tra i Biden e gli Obama che, dopo gli otto anni passati insieme alla Casa Bianca quando Joe era il vice di Barack, sono come parenti. “Chiunque faccia affermazioni del genere non conosce la vera situazione”, ha affermato un portavoce, ricordando che Jill Biden nei giorni scorsi ha partecipato ai funerali della madre di Michelle, Marian Robinson. E che Barack Obama nel 2015 pronunciò un discorso ai funerali del figlio di Biden, Beau.