Morgana “Stagione straordinaria per il calcio siciliano”

PALERMO (ITALPRESS) – “È stata una stagione straordinaria per il calcio siciliano, perché i risultati sono andati al di là di ogni aspettativa: abbiamo fatto un gran campionato sia in Eccellenza che in Promozione e portiamo 12 squadre in Serie D con il Paternò”. Lo sottolinea il presidente della Lega nazionale dilettanti (Lnd) Sicilia Sandro Morgana a margine della seconda edizione della Festa del calcio siciliano, organizzata nella sede della Figc-Lnd Sicilia a Ficarazzi. “Salutiamo le esperienze positive di Trapani e Meta Catania come grandi successi del calcio siciliano – continua Morgana – Adesso guardiamo al futuro con rinnovata fiducia e ci prepariamo a organizzare un grande torneo delle regioni in Sicilia: ci saranno tutte e venti le regioni italiane, con duemila atleti circa per quattro discipline. Questa è una grande occasione per coinvolgere tutti i siciliani e promuovere i valori fondamentali dell’attività sportiva e del nostro territorio. Abbiamo anche fatto una riforma del settore giovanile molto importante introducendo l’attività élite, elevando la qualità dei nostri campionati e investendo tanto: in più la Sicilia ha vinto il torneo Piras battendo le regioni più forti

d’Italia, è un grande risultato che testimonia il grande valore del nostro settore giovanile”.

