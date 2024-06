Volo “Sulle donazioni la Sicilia sta dando risultati inaspettati”

PALERMO (ITALPRESS) – “Le donazioni sono quella condizione che mette a disposizione gli organi e quindi la possibilità di effettuare i trattamenti. Noi stiamo lavorando molto, devo dire che la Sicilia sta dando dei risultati quasi inaspettati. C’è un paese, Geraci Siculo, che è stato il primo in Italia come quantità di disponibilità alla donazione. Questo ci fa davvero ben sperare. Noi lavoreremo anche molto sui giovani, in maniera tale da poter dare una risposta di salute a tutti coloro che m in questo momento aspettano”. Così l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, a margine dell’incontro ’Diamo il meglio di noi. Procurement, donazione e trapianto di organi. Riflessioni e obiettivi per l’ottimizzazione dei processi nelle aziende del Ssr’, che si è svolto all’Ars, promosso dall’assessorato alla Salute e dal Centro regionale trapianti.

