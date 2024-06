Una pessima figura, un Europeo finito nel peggiore dei modi: contro la Svizzera agli ottavi di finale l’Italia non è stata mai in partita, ha perso 2-0 e ha colpito due pali, ma su due azioni più che altro casuali. E anche Alessandro Bastoni, difensore di Piadena Drizzona classe 1999, non si salva dal naufragio, in un match dove del resto degli azzurri non si è salvato nessuno.

La Svizzera ci ha dominati da inizio partita, ha sbattuto su Donnarumma nella prima occasione di Embolo, poi dopo un paio di mezze chance (sulle uniche verticalizzazioni del primo tempo) per Di Lorenzo e Chiesa e poco prima di fine tempo il gol di Freuler, con un inserimento che taglia in due la difesa dell’Italia (nell’occasione Barella non segue il mediano del Bologna, Bastoni marca Embolo in mezzo e Mancini non riesce a chiudere).

In avvio di ripresa l’eurogol di Vargas vale il 2-0 e dopo 33 secondi chiude la partita. L’Italia a questo punto prova a giocare ma si ferma a due pali (come detto, casuali, con un tentato autogol di Schar e poi un colpo di Scamacca davanti alla porta su torre di Zaccagni). E, in ogni caso, non ha la forza nemmeno di recriminare.

Bastoni, va detto a suo discapito, non era in grande forma, perché febbricitante e a rischio fino all’inizio della partita. Ma anche per lui la delusione è stata forte. Alessandro, della spedizione azzurra a Euro 2024, è stato sicuramente tra i meno peggio dietro a Donnarumma (unico forse davvero incolpevole nelle quattro sfide giocate), a Calafiori (squalificato a Berlino), a Zaccagni (che ha giocato poco ma ha regalato l’unica vera scossa contro la Croazia).

Un peccato per il difensore dell’Inter, primo ad accasciarsi a terra dopo il fischio finale, stringendosi il volto per la delusione; atleta che però dalla sua ha sicuramente l’età: a 25 anni, Bastoni avrà l’occasione di guidare la difesa dell’Italia al Mondiale 2026 (ma prima dobbiamo qualificarci) e poi all’Europeo 2028. L’Italia, questo ha detto l’Europeo in corso in Germania, va rifondata: Bastoni però, e non lo diciamo per piaggeria casalasca o cremonese, merita di restare come guida della difesa.

Giovanni Gardani

