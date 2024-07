Aggredito sul posto di lavoro dai colleghi. E’ successo domenica sera in via Cantiere ad un 25enne che è stato raggiunto dai carabinieri al pronto soccorso. L’uomo, che ha riportato ferite lievi, ha riferito di essere stato aggredito per futili motivi e di non avere intenzione di sporgere denuncia. I militari hanno quindi raggiunto il luogo di lavoro ed identificato le persone indicate dal 25enne. Se lo riterrà, avrà tre mesi di tempo per sporgere la querela.

