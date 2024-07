A partire dal mese di luglio, aprono a Cremona i Punti di Facilitazione Digitale (PFD), nuovi servizi gratuiti rivolti ai cittadini, realizzati grazie ai fondi del Pnrr in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’iniziativa di Regione Lombardia.

Una rete di partner locali è pronta ad attivare su tutto il territorio cremonese 19 sedi che ospiteranno gli sportelli dei PFD, per offrire servizi gratuiti ai cittadini che ne faranno richiesta.

Con il supporto dei Facilitatori digitali, operatori appositamente formati, i cittadini possono prenotare un appuntamento presso lo sportello più vicino ed accedere ai servizi gratuiti per imparare a utilizzare al meglio gli strumenti digitali, in ogni aspetto della vita quotidiana e in modo più semplice e consapevole.

Tali servizi gratuiti possono essere personalizzati in base alle esigenze individuali oppure erogati in gruppo e riguardano per esempio:

– l’accesso a servizi pubblici digitali (come SPID, Carta Id. Elettronica, servizi sanitari e fiscali, servizi scolastici e formativi, ecc.);

– l’accesso a servizi digitali privati (gestione di un social network, ricerca lavoro tramite portali online, internet banking, shopping online, ecc., il tutto nel rispetto della privacy del cittadino);

– l’ampliamento delle conoscenze relative alle applicazioni digitali di base su smartphone o PC (navigazione Internet, programmi di elaborazione testi, fogli di calcolo, creazione di presentazioni, videoconferenza, gestione della posta elettronica, ecc.).

La rete di partenariato che gestisce i PFD comprende Cesvip Lombardia (capofila), CGIL Cremona, Casalmaggiore, Crema, Soresina, Energheia, Carità e Lavoro, Auser Cremona, Casalmaggiore, Gussola, Ostiano, Romanengo, Sesto e Comune di Casalmaggiore, Castelverde, Gussola, Piadena. Nel frattempo, per ulteriori informazioni e per iniziare a prenotare l’appuntamento allo sportello per il servizio scelto, i cittadini interessati possono rivolgersi alla sede cremonese di Cesvip Lombardia, telefonando al n° 0372/432868 o scrivendo all’indirizzo segreteria.cr@cesvip.lombardia.it

© Riproduzione riservata