I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 53 anni, residente in provincia di Piacenza, con precedenti di polizia a carico. La notte del 30 giugno, poco dopo le 01.30, la pattuglia della Radiomobile si trovava nella zona di viale Po per il normale servizio di controllo del territorio e ha fermato un’auto con il solo conducente a bordo che non aveva una condotta di guida lineare. Durante l’identificazione, i militari hanno sentito provenire dall’abitacolo un forte odore di alcol e hanno accertato che l’uomo aveva i sintomi dello stato di ebbrezza. Sottoposto al test dell’etilometro, ha evidenziato un valore di circa 2,40 g/l, quasi cinque volte il consentito.

Avuto il riscontro e tenuto conto dell’aggravante dell’ora notturna, i Carabinieri della Radiomobile hanno denunciato il 53enne all’autorità giudiziaria, la patente è stata immediatamente ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

