Il Luna Park di Cremona ha chiuso i battenti con un bilancio di circa 90mila presenze, a fronte delle 160mila abituali: un dato, questo, su cui ha inciso molto il maltempo, che per tutto il mese di giugno ha flagellato il territorio, costringendo spesso le persone a dover stare chiuse in casa.

Soddisfatti comunque i membri della commissione tecnica che quest’anno ha gestito per la prima volta l’organizzazione: un team giovane e intraprendente, che ha introdotto molte novità. “Il gruppo ha funzionato, e il prossimo anno tornerà ancora a organizzare questo evento. Le serate a tema che abbiamo organizzato hanno funzionato molto bene e la serata dei fuochi d’artificio, momento clou del Luna Park, ha richiamato davvero migliaia di persone. Tra questi eventi, ci preme ricordare la giornata dedicata ai disabili, che ci ha regalato davvero tante emozioni, e che sicuramente riproporremo il prossimo anno, sperando in una partecipazione sempre più ampia”.

Grande soddisfazione anche per il servizio di sorveglianza che quest’anno gli organizzatori hanno voluto istituire, e grazie al quale non si sono mai verificate risse, come invece accade in altre città.

“Per il prossimo anno, l’obiettivo è migliorare ancora la nostra proposta, e stiamo già lavorando per introdurre nuove giostre nuovi eventi a tema, che ci consentano anche di essere più vicini alla città e ai cittadini”, concludono gli organizzatori.

