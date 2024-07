Emanuela Orlandi, domani a ‘Chi l’ha visto?’ un audio inedito

(Adnkronos) – Nel mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi c’è anche la telefonata di un uomo che fa sentire ai familiari la voce di una ragazza: parte di questo audio non era stata mai trasmessa. Era Emanuela Orlandi? L’audio sarà riproposto nella puntata di ‘Chi l’ha visto?’, condotta da Federica Sciarelli, in onda domani, mercoledì 3 luglio, alle 21.20 su Rai 3.

Obiettivo, inoltre, su Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: il tribunale le ha tolto l’affidamento della figlia e lei deve affrontare un processo perché il marito l’ha accusata di adulterio. Ma chi è il marito di Nessy? Dopo gli appelli di “Chi l’ha visto?” altre donne si sono fatte avanti per descrivere i maltrattamenti subiti.

E ancora la scomparsa di Mara Favro, sparita da Chiomonte in Val di Susa, ormai da quattro mesi. Come si è allontanata dalla pizzeria a quell’ora di notte? In studio, in diretta, il proprietario della pizzeria.