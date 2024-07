Dopo una lunga attesa da parte di tutto il paese, prenderanno il via il 10 luglio i lavori sullo stabile delle delle ex scuole di Croce di Castelvetro Piacentino. Il progetto, attraverso importanti opere di adeguamento sismico, di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche, prevede la realizzazione della nuova biblioteca, di sale polifunzionali e di una sala musica, oltre alla riqualificazione dell’area esterna con parcheggi e aree di aggregazione all’aperto. Prossimo passo la pubblicazione del bando di gara e si arriverà ad aggiudicare i lavori. Il centro di Croce si prepara a essere di nuovo vissuto dai ragazzi e dalle famiglie.

Nel 2022 il Comune di Castelvetro Piacentino, sotto la guida dell’ex sindaco Quintavalla, si era portato a casa 710 mila euro di finanziamenti regionali per la riqualificazione dell’immobile. Lo stabile diventerà centro culturale e centro di aggregazione giovanile, con la biblioteca del paese (che si trasferirà dunque da via Roma), spazi per attività musicali e spazi dedicati alle attività culturali.

fband

© Riproduzione riservata