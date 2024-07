E’ iniziato, dopo vari rinvii, lo smantellamento della scuola Martiri della Libertà, in pieno quartiere Po, un’opera annunciata già da diversi mesi che rientra tra i maxi interventi del Pnrr per questa zona della città. L’edificio era stato dichiarato inagibile a seguito di verifiche sul fronte antisismico.

Il cantiere era stato consegnato dal Comune alla ditta lo scorso gennaio; da allora sono state montate le recinzioni, ma fino a giovedì scorso nulla si era mosso. Fino all’arrivo dei mezzi che hanno provveduto a demolire la porzione di fabbricato prospiciente la strada, mettendo a nudo lo scheletro della costruzione e le tamponature in laterizi. Le operazioni si sono quindi interrotte, probabilmente sono necessarie altre strumentazioni per completarla.

Al posto dell’edificio ne sorgerà un altro, il Polo per l’infanzia, che assorbirà le funzioni sia di asilo nido (l’attuale, il Navaroli, verrà trasferito qui) che di scuola d’infanzia. Quasi quattro milioni di opere.

La scuola materna sarà in grado di ospitare 78 bambini in tre sezioni; complessivamente il Polo scolastico è dimensionato per accoglierne 138. La vicinanza fisica tra i due livelli di scuola favorirà un percorso educativo comune e caratterizzato da continuità e scambio per i bambini da zero a 6 anni.

L’appalto di cui fa parte questo lotto è lo stesso che comprende anche i lavori di piazzale Azzurri d’Italia, di fronte alle piscine e la rotatoria di via Trebbia e via Ciria: un’estate dunque di lavori per questa zona della città, con tutti i problemi che ciò comporta, primo fra tutti il completamento delle opere entro i tempi stringenti del Pnrr. gbiagi

© Riproduzione riservata