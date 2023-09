A novembre inizieranno i lavori del nuovo polo dell’infanzia Martiri della Libertà di Cremona. I lavori sono stati affidati all’impresa lombarda Devi Impianti srl. Sarà una scuola all’avanguardia antisismica, progettata su misura per i futuri utenti cioè i bambini che vanno dagli zero ai 6 anni. L’intervento prevede la demolizione dell’attuale edificio e la ricostruzione di una nuova scuola che sarà a forma di E e sarà su un piano solo.

Mentre la scuola materna è progettata per ospitare 78 alunni in tre sezioni con una cucina e una mensa. Ma sono previsti spazi polivalenti, dedicati alle attività libere.

Il nido è pensato per 60 bambini su quattro aule con adiacenti i rispettivi ambienti dedicati al riposo. Dunque l’edificio risponderà alle differenti esigenze delle due piccole utenze. L’importo ammonta a circa 4 milioni di euro e rientra nel progetto Pinqua.

La scuola era stata chiusa nel 2019 perché non aveva superato le verifiche antisismiche. La demolizione e ricostruzione della scuola è il primo intervento a partire nel quartiere Po: in Comune sono arrivati, tra Pinqua e fondi da Pnrr circa 20 milioni di euro che serviranno per riqualificare gran parte del quartiere.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata