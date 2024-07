Il Gruppo A2A, guidato dall’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini, per il secondo anno consecutivo ottiene la certificazione per la parità di genere. “Un riconoscimento – si legge in un comunicato stampa – legato alla capacità di adottare misure concrete al fine di colmare il divario di genere e creare un ambiente di lavoro sempre più inclusivo.

RINA, multinazionale di certificazione attiva in più di 70 paesi, ha attestato per il 2023 la coerenza delle attività di 13 Società del Gruppo, ampliando il perimetro rispetto alle 6 riconosciute nel 2022. Le confermate per il secondo anno sono A2A SpA, A2A Energia, Amsa, Aprica, Gencogas e Unareti, mentre le nuove riconosciute sono A2A Ambiente, A2A E-mobility, A2A Ciclo idrico, A2A Calore e servizi, A2A Smart City, A2A Illuminazione Pubblica e A2A Services & Real Estate.

“Per il secondo anno consecutivo A2A ha dimostrato di aver realizzato un sistema di gestione per la gender equality orientato al miglioramento continuo, promuovendo al suo interno processi e azioni sulle tematiche DE&I” – ha commentato Mauro Ghilardi, Direttore People and Transformation di A2A – “Riteniamo che la diversità, anche di genere, sia un fattore chiave per la crescita e il successo a lungo termine del Gruppo. Tutelarla e valorizzarla è un tratto distintivo di un’azienda attenta, evoluta e aperta al futuro”.

La Prassi UNI/PDR 125:2022 fornisce linee guida precise per valutare, monitorare e rendicontare l’impegno delle aziende, come l’equilibrio di genere nelle assunzioni, la parità salariale, le opportunità di crescita, l’equilibrio tra vita lavorativa e privata, cura e genitorialità e attività di prevenzione di ogni forma di abuso fisico, verbale o digitale sui luoghi di lavoro. Per ottenere la certificazione è necessario soddisfare oltre 30 KPI (indicatori) basati su questi criteri con un punteggio pari almeno al 60%.

A2A da anni è impegnata in azioni volte a promuovere l’inclusione, come confermato anche nel Piano Strategico 2024-2035 che prevede obiettivi importanti, fra cui il 40% di donne manager e un gender balance del 96% nei CDA in arco piano.

Fra le numerose iniziative in ambito di genere è stato recentemente presentato il piano A2A Life Caring a supporto della genitorialità delle e dei dipendenti del Gruppo, che prevede investimenti per 120 milioni di euro al 2035.

