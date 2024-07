Sabato 6 luglio torna il Cremona Pride, evento che raduna la comunità LGBTQIA+ nel segno dei diritti civili. Il programma prevede alle 15.30 il ritrovo in Piazza Stradivari, alle 16.30: partenza del corteo che proseguirà per le vie del cento fino alle 18.30 quando tornerà in piazza Stradivari. Qui si terrranno gli interventi del Comitato organizzatore e degli ospiti, mentre dalle 20la festa conitnuerà al Parco Lungo Po Europa per una esta organzizata insieme al Tantarobbafestival.

L’evento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Cremona, del Comune di Crema e del Politecnico di Milano, in collaborazione con Arcigay Cremona, Arci Cremona, Circolo Arcipelago.

Annuncia la presenza alla manifestazione AVS (Alleanza Verdi Sinistra) attraverso i segretari provinciali Paolo Losco e Andrea Ladina: “E’ un’iniziativa – scrivono in una nota – di cui tutta la provincia dovrebbe essere fiera poiché, come scrivono gli organizzatori “Torna per mostrare con entusiasmo e orgoglio il pluralismo delle esistenze e dei diritti connessi all’autodeterminazione degli individui.” E lo fa senza imporre nulla ad alcuno, anzi rivendicando proprio le libertà individuali così come la necessità di superare quegli steccati ideologici pregni di pregiudizio che la destra nostrana, strumentalizzando ormai qualsiasi fatto, quotidianamente fomenta.

Il nostro Paese continua ad essere teatro di discriminazioni e violenze ai danni della comunità LGBTQIA+, è per questo che i Pride svolgono un ruolo fondamentale nella società e le istituzioni dovrebbero stare al loro fianco.

La partecipazione al Pride simboleggia il nostro fiero e manifesto sostegno alla comunità LGBTQIA+ e sottolinea l’essenziale contributo che la politica deve dare nel sostenere un futuro all’insegna dell’uguaglianza sociale e del rispetto reciproco, valori che dovrebbero essere trasversali in un Paese civile che guarda al futuro con fiducia”.

