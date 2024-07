Al via la 28^ edizione del Premio Fair Play Menarini

FIRENZE (ITALPRESS) – Ha esordito nel romantico scenario di Piazzale Michelangelo di Firenze il 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini. La kermesse dedicata ai grandi valori dello sport proseguirà stasera con il gran finale al Teatro Romano di Fiesole. I vincitori del 2024 e gli Ambasciatori del Fair Play Menarini, portabandiera del gioco corretto in campo come nella vita, hanno animato il primo appuntamento del Premio sull’affaccio più elegante del capoluogo toscano.

Rispetto dell’avversario e di sé stessi, educazione, socialità e corretto stile di vita, sono tutti valori che secondo il presidente della Regione Eugenio Giani, non vanno soltanto evocati ma messi in pratica e promossi, a tutti i livelli.

