Benzina e diesel, prezzi ancora in rialzo: rincari anche per il Gpl

(Adnkronos) – Nonostante la battuta d’arresto delle quotazioni dei prodotti raffinati, questa mattina proseguono i rialzi sui listini dei prezzi consigliati per benzina e diesel dei maggiori marchi. Rincari anche sul solitamente stabile Gpl, sulla scia del rimbalzo dei prezzi di importazione dall’Algeria. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo i prezzi consigliati di benzina e diesel. Per Q8 registriamo un rialzo di un centesimo al litro sulla benzina e di tre centesimi sul Gpl. Rialzo di un centesimo sul Gpl anche per Eni e IP.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,869 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,876, pompe bianche 1,852), diesel self service a 1,751 euro/litro (+5, compagnie 1,759, pompe bianche 1,734). Benzina servito a 2,010 euro/litro (+4, compagnie 2,054, pompe bianche 1,921), diesel servito a 1,893 euro/litro (+4, compagnie 1,938, pompe bianche 1,802). Gpl servito a 0,709 euro/litro (+2, compagnie 0,720, pompe bianche 0,697), metano servito a 1,330 euro/kg (+1, compagnie 1,345, pompe bianche 1,317), Gnl 1,220 euro/kg (+5, compagnie 1,221 euro/kg, pompe bianche 1,220 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,960 euro/litro (servito 2,222), gasolio self service 1,864 euro/litro (servito 2,131), Gpl 0,846 euro/litro, metano 1,448 euro/kg, Gnl 1,274 euro/kg.