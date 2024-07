Dopo la presentazione della giunta Virgilio e l’elenco delle deleghe ripartire fra i nove assessore che compongono la squadra del neosindaco di Cremona, effettuati giovedì in comune. non si fanno attendere le reazioni delle opposizioni .Per Jane Alquati, consigliere in quota Lega, non ci sono praticamente gli elementi di novità promessi: “Mi sento di ripetere che non si vede novità nei nomi presentati dal sindaco. Sono davvero pochi gli elementi di novità. Detto questo, auguro buon lavoro alla nuova giunta”. Promesse di rinnovamento già disattese per Marco Olzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio: “La giunta presentata è in totale continuità rispetto all’amministrazione Galimberti” ha detto Olzi “valuteremo il lavoro dei singoli assessori nei prossimi cinque anni ma di certo è un giudizio scettico rispetto all’idea di rinnovamento di cui Virgilio aveva parlato in campagna elettorale”. Paola Tacchini, ex candidata sindaco per il Movimento 5 Stelle, entrata in consiglio sostenuta anche dalla lista “Cremona cambia musica”, aspetta invece di vedere all’opera i nuovi assessori: “Penso di dare una chance a questa giunta, che non è nuova, ma partono forse da un nuovo programma. Aspetto che inizino a lavorare comunque per esprimere giudizi: chiederò di venire ascoltata e voglio essere un ponte con i cittadini che ci hanno votati. Chiederemo trasparenza e auguro a tutti buon lavoro” ha detto Tacchini.

Sul tema è intervenuta anche Maria Vittoria Ceraso, Capo Gruppo Oggi per Domani: “Il Sindaco ha formalizzato ufficialmente i nomi di coloro che siederanno in Giunta. In relazione ad alcuni Assessori e all’assegnazione delle rispettive deleghe è stata forte, di primo acchito, la tentazione di criticare o sottolineare contraddizioni e inadeguatezze. Ma se serve un nuovo modo di amministrare la città rispetto al passato serve anche uno stile diverso di fare opposizione. Ecco perché ho preferito confrontarmi direttamente con Virgilio, che ho incontrato mercoledì nel pomeriggio, per capire il metodo ed i criteri delle sue scelte rispetto ai quali ho espresso a lui personalmente quelli che ritengo punti di forza ed elementi di fragilità con uno spirito costruttivo che spero possa agevolare collaborazioni e confronti positivi in futuro. Ringrazio il Sindaco per la disponibilità non scontata a ricevermi ma che dimostra la consapevolezza di aver colto appieno il segnale che oltre la metà dei cittadini ha espresso con il non voto di cui dobbiamo sentirci tutti, maggioranza e minoranza, responsabili. Tentare di costruire nuove relazioni all’inizio di un mandato cercando di mettere da parte la fatica del mancato ascolto degli ultimi dieci non è cosa facile per chi come me era all’opposizione ma credo sia il modo migliore per tentare di iniziare una nuova stagione politica che ridia fiducia ai cittadini e portare avanti come consigliere i temi al centro del programma della lista Oggi per Domani sui quali Virgilio ha manifestato la disponibilità ad un confronto nella definizione delle linee programmatiche”.

