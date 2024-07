Palermo, Lagalla “Prosegue sinergia con l’Autorità portuale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Un ulteriore momento di sinergia e collaborazione tra l’autorità di sistema portuale e la città che si concretizza attraverso la riqualificazione di questo pezzo della passeggiata a mare ma anche con un accordo che prevede ulteriori momenti di collaborazione, condivisione e cofinanziamento delle iniziative riguardanti un concorso di idee per il parco a mare del Foro Italico ma anche per il completamento del waterfront sul versante della via Crispi. Con fondi comunali e dell’autorità di sistema portuale sarà completato tutto il prospetto che regola l’interfaccia tra il porto e la città”. Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, a margine dell’inaugurazione della passeggiata che da Sant’Erasmo porta al Foro Italico, realizzata con l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

