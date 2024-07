Pioggia di 100, tre dei quali rinforzati dall’elogio dei commissari, all’IIS “L. Einaudi”. Sono diciotto gli studenti, che hanno meritato il massimo dei voti. A fare man bassa è stata la sezione A dell’indirizzo enogastronomico, con sei super alunni. Per Davide Zona, però, a sorpresa, la cucina non rappresenta la priorità del momento: “In estate, leggerò e studierò danza in un’accademia milanese: è questo il sogno della mia vita”. Sara Bellardi si augura invece l’assunzione alla pasticceria “Sanremo”, dove ha svolto il PCTO.

Anche per Gilda Francesca Fortunato diventare brava nel preparare dolci, torte, e pasticcini sarebbe il massimo, in quanto dichiara: “Rappresenterebbe il degno coronamento di un percorso unico e ricco di emozioni, che ha fatto emergere in me una passione, in cui desidero migliorare sempre di più”. Victoria Piozzi, che già si dà da fare nella trattoria “Al Fondaco” di Quinzano d’Oglio, potrà concedersi solo qualche weekend di svago, perché deve prepararsi seriamente per l’ammissione a Scienze e tecnologie alimentari, presso la Cattolica di Piacenza-Cremona.

Destino analogo per Alessia Salvati, raggiante per il risultato conseguito. L’esame col botto ha premiato la straordinaria crescita di Matteo Pittalis, che sta effettuando uno stage propedeutico, nel negozio “La forneria” della cooperativa “Fratelli tutti” e che ringrazia i suoi prof, per averlo sostenuto. In B, i migliori sono stati due.

Innanzitutto, Michele Bosio, che si è diplomato con encomio. Dal 2021, il giovane affianca il padre Matteo – chef al ristorante “Nord Est” di Codogno – e, in Maggio, ha conquistato la borsa di studio offerta da “Il Gabbiano 1983”. Michele è incredulo: “Sapevo di aver svolto positivamente gli scritti, ma non a tal punto: sono molto contento. In Autunno, grazie ai docenti Giuseppe Micocci e Dionisi Zoppi, entrerò al ‘Four season Hotel’ di Milano, una catena di alberghi cinque stelle lusso, insieme alla mia fidanzata Roberta Lupone, che ha fatto la maturità con me”.

Per Adriano Lodigiani, il futuro prossimo riserva tanti progetti disparati: un po’ di relax a Riccione con gli amici e gli allenamenti con le freccette. Qualificatosi terzo, nella categoria C, ai campionati italiani a squadre, Adriano è adesso nella top sei per la Coppa Italia, che si disputerà a Caorle. In seguito, dovrà decidere se scegliere un posto da “Betti” o conseguire una laurea in Lettere, per insegnare Italiano e Storia.

Per Sala e vendita, lode a Huihua Xu – Elisa per i compagni -, che afferma: “Ho provato un’ansia indescrivibile: puntavo al massimo. Voglio guadagnare abbastanza per andare in Cina. Al ritorno, mi piacerebbe frequentare la Mixology Academy, per diventare una barmaid di successo”. Feifei Lin si definisce “scioccata” per l’ottima valutazione ed assicura di continuare nel settore.

Cecilia Dennunzio è interessata alla facoltà di Turismo, sostenibilità e valorizzazione del territorio a Brescia ed intende mantenersi, con un’occupazione part-time. Poker d’assi al femminile per Grafica e Comunicazione, classificatasi seconda, nel medagliere d’istituto. Enorme soddisfazione, in quinta A per il plauso della commissione a Valentina Minardi, ora impegnata con la parrocchia di Busseto, in un campo estivo, in montagna. La ragazza pensa di concedersi un breve periodo di evasione per poi associare università e lavoro, nel ramo, in cui si è dimostrata eccellente. Pure Carlotta Cuvato “metterà a frutto ed approfondirà ciò che ha imparato alle superiori”.

In B, brindisi per Francesca Nagailic – tra i premiati al “Talent scout” di un anno fa -, che non vede l’ora di affrontare il tolc, il test online, per iniziare Giurisprudenza, nella Leonessa. In C, Laura Bresciani ha in programma Jesolo, Amsterdam e Graphic design a “SantaGiulia”. Ciascuna delle classi del sociosanitario ha incoronato la propria allieva modello. Denise Biddau, attualmente occupata in pizzeria, aspira ad una carriera da poliziotta ed attende un concorso pubblico ad hoc. Al settimo cielo Fatima Mouna, che sottolinea con orgoglio: “L’impegno ha portato i frutti sperati. Presto, partirò per il Marocco e, successivamente, frequenterò Educazione sociale a Parma”.

Balneet Singh è il numero uno della specialità storica della scuola di via Bissolati, quella a sfondo economico: le sue potenzialità erano emerse nel 2023, con l’argento nella Gara nazionale dei Servizi commerciali. Balneet ha le idee chiare: “Mi sono iscritto ad Ingegneria informatica al locale Polo territoriale del Politecnico di Milano. Nei prossimi, mesi, mi concentrerò sulle lacune in alcune materie scientifiche, come Matematica e Fisica, inevitabili, per chi, come me, non esce da un liceo. Tuttavia, mi ritaglierò delle pause, per dilettarmi con romanzi e fumetti”. Ok il corso a vocazione turistica, sebbene senza punte di diamante: ci riproverà nel 2025, con nuovi candidati.

