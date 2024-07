Agricoltura, 500 milioni per il rilancio del settore

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 500 milioni per il rilancio dell’Agricoltura. E’ quanto prevede il decreto convertito in legge dal Parlamento, e che contiene misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale. Un passo importante per il settore, come sottolineano i promotori del decreto, che rafforza e amplia le misure a sostegno di agricoltori, allevatori, pescatori e imprese agroalimentari. Tra le principali novità, l’aumento dei fondi per la Politica Agricola Comune, l’introduzione di nuovi crediti d’imposta per l’acquisto di mezzi agricoli e la realizzazione di impianti di stoccaggio, lo stanziamento di risorse per la gestione del rischio climatico e la tutela delle filiere produttive, il sostegno alle imprese agricole strategiche, la semplificazione burocratica e delle procedure. Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida sottolinea come siano stati messi in campo “strumenti per affrontare le principali emergenze, alcune relativamente nuove, come la peste suina africana, altre ereditate dal passato, come ad esempio il granchio blu o il tema della siccità”.

sat/mrv

© Riproduzione riservata