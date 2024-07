Il braciere olimpico, acceso da Valentina Rodini, ha dato il via al primo dei Giovedì d’Estate organizzati dalle Botteghe del centro di Cremona. Dopo l’entusiasmante anteprima di Stradeejay, la serata è stata dedicata alle giovani generazioni che hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in una varietà di discipline sportive. Dal calcio con la Cremonese, al basket con la Vanoli e la Juvi e la pallavolo con Esperia, fino alla ginnastica artistica, che ha offerto una spettacolare dimostrazione in piazza con atleti di tutte le età, l’evento ha celebrato lo sport in tutte le sue forme. Non sono mancati gli sport della tradizione cremonese con le canottieri e gli stand dedicati alla corsa, al ciclismo, al tiro con l’arco per celebrare l’anno olimpico.

La serata è iniziata con il consueto successo dell’appuntamento gastronomico di Largo Bocconcino, reso speciale dalle delizie culinarie di Pedavena Mexicali, El Sorbir, Pescheria Duomo, Enoteca Tonghini e Mood Asian Factory. Anche lo stand di IAL Lombardia ha contribuito a creare un’atmosfera di festa. Accanto lo stand illustrativo del progetto benefico “Pasto Sospeso” dei Rotary cremonesi. La mascotte “Marubino” è stata una presenza richiestissima, regalando sorrisi e foto ricordo a grandi e piccini.

