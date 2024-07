Avvio turbolento per i Giovedì d’estate a Cremona, con le forze dell’ordine impegnate su più fronti, oltre ai normali controlli previsti per eventi di questo tipo. Tutto è iniziato durante la serata, quando in un bar del centro un uomo ha dato in escandescenze, minacciando gestore e avventori. Dopo un primo intervento della Polizia Locale e della Volante per allontanarlo, è tornato una seconda, e quindi una terza volta. Quest’ultima, si è presentato armato di una bottiglia rotta, con cui ha minacciato la barista.

Fortunatamente gli avventori hanno nuovamente contattato le forze dell’ordine, intervenute con diverse pattuglie, sia della Polizia di Stato che della Locale, i quali hanno ammanettato l’uomo, per poi portarlo in questura.

Poco dopo, in un altro punto della città è scoppiata una lite tra due uomini, degenerata in breve tempo, tanto che gli agenti sono dovuti intervenire per separare i due contendenti, di cui uno, rimasto ferito, è stato poi soccorso dai sanitari del 118. Entrambi sono stati identificati. lb

