Confalone “Scienze della vita in salute, 50 mld produzione valore”

MANDURIA (ITALPRESS) – “Quello delle scienze della vita è un settore in salute, produce ricchezza, che anche in Italia è in crescita, ha 50 miliardi di produzione di valore, e crea anche lavoro qualificato per le donne e per i giovani”. Lo ha detto Valentino Confalone, amministratore delegato di Novartis Italia, a margine della sesta edizione del “Forum in Masseria”.“La cattiva notizia è che dal punto di vista competitivo il settore sta perdendo colpi, rispetto soprattutto non solo agli Stati Uniti ma anche alla Cina. L’Europa ha perso quote di mercato. La buona notizia è che c’è grande attenzione da parte del governo italiano all’importanza del settore”, ha proseguito.

