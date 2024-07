I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno segnalato alla Prefettura come consumatori di droghe due uomini di 57 e 41 anni, pregiudicati, con contestuale ritiro della sua patente di guida del 57enne.

Il pomeriggio del 6 luglio, verso le 18.30, una pattuglia della Stazione di Casalbuttano, durante il controllo del territorio di competenza, si trovava a Paderno Ponchielli e ha controllato un’auto con due persone a bordo. Quando è stato intimato l’alt al veicolo, i due hanno nascosto qualcosa sotto i tappetini dell’auto, credendo di non essere notati. I militari hanno identificato i due e hanno recuperato quello che avevano nascosto, ovvero un involucro contenente 0,4 grammi di cocaina e un involucro contenente 1,5 grammi di hashish. Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e i due sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di droghe. Nei confronti del 57enne, tenuto conto che aveva la disponibilità di un veicolo a motore, i militari hanno anche proceduto all’immediato ritiro della patente di guida

