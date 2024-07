Ue, nasce con la Lega il gruppo dei ‘Patrioti’

(Adnkronos) – “Oggi, dopo un lungo lavoro, nasce con la Lega a Bruxelles il grande gruppo dei Patrioti, che sarà determinante per cambiare il futuro di questa Europa”. Così Matteo Salvini su X. Il gruppo è stato lanciato dal primo ministro ungherese Viktor Orban, dall’ex premier ceco Andrej Babis e dal presidente del Freiheitliche Partei Österreichs Herbert Kickl. La riunione costitutiva è prevista per le 15 al Parlamento europeo. Al termine dovrebbe tenersi un punto stampa.

I Patrioti nascono ‘cannibalizzando’ Identità e Democrazia, principalmente, anche se hanno strappato un pezzo importante pure all’Ecr, i sei eurodeputati di Vox. Hanno già annunciato la loro adesione il Pvv di Geert Wilders, al governo in Olanda, il partito portoghese Chega, il Dansk Folkeparti, il Vlaams Belang belga.

Anche il Rassemblement National aderisce ai Patrioti per l’Europa, ha annunciato su X il portavoce di Orban. “Patrioti per l’Europa continua a crescere mentre entra anche l’Rn – scrive – Questa nuova fazione di destra potrebbe diventare la terza più grande al Parlamento europeo. Uniamo le forze e combattiamo insieme per un futuro migliore!”.