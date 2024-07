Talluto “Serie B è una soddisfazione immensa”

MILANO (ITALPRESS) – “Essere premiati tra le società lombarde è una soddisfazione immensa, pensando a dove siamo partiti. L’anno scorso il Mantova era retrocesso in serie D, e siamo partiti praticamente da zero. Nel giro di un anno ci troviamo qua a festeggiare una serie B sicuramente inaspettata ma per tutto il lavoro che è stato fatto è stata accolta con ancora più gioia da parte nostra e da tutti i tifosi mantovani”. Così il dirigente e capo scouting del Mantova, Vincenzo Talluto, a Palazzo Pirelli a margine della cerimonia di premiazione del consiglio regionale della Lombardia delle squadre di calcio lombarde che si sono distinte nella scorsa stagione.

