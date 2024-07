Terrazzani “Per Como la Serie A più di un salto triplo”

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo contentissimi, non ci siamo fermati un minuto durante tutta l’estate e continueremo a non fermarci, perché ovviamente abbiamo soltanto da imparare e da lavorare dalle squadre che sono state premiate anche oggi. Siamo consapevoli che faremo un salto triplo, se non di più, passando dalla serie B alla serie A e su questo stiamo lavorando dietro le quinte a livello di struttura, a livello di società, per arrivare più pronti possibili e fare quello che la proprietà ci ha chiesto”. Così l’amministratore delegato del Como, Francesco Terrazzani, oggi a Palazzo Pirelli a margine della cerimonia di premiazione del consiglio regionale della Lombardia delle squadre di calcio lombarde che si sono distinte nella scorsa stagione. “Anche se lo stadio è molto piccolo, ci ha portato molti vantaggi: è uno stadio caldo, chiaro che non è San Siro o lo Juventus Stadium ma siamo vicini ai nostri tifosi e alla nostra comunità e speriamo di continuare a ricambiare il loro affetto. Avere Fabregas è un vantaggio, non serve parlare di lui, questo è chiaro”, ha aggiunto Terrazzani.

