Truffe ad anziani tra Roma e Napoli, dieci misure cautelari

ROMA (ITALPRESS) – Sgominata dalla polizia un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, rapine ed estorsioni aggravate ai danni di anziani che operava tra la Campania e il Lazio. Gli investigatori della squadra mobile della questura di Roma e del III Distretto Fidene-Serpentara, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 persone appartenenti, a vario titolo, ad un gruppo criminale specializzato in questa tipologia di truffe. Durante le indagini volte a disarticolare questo gruppo, i cui componenti sono tutti di origine campana, sono emerse numerose truffe collocate nel periodo compreso tra gennaio e luglio dello scorso anno, oltre a rapine ed estorsioni nei confronti di persone anziane, tutte realizzate con il classico modus operandi del “finto nipote” o di parenti in difficoltà economica.

