Cambio della guardia al vertice dell’Ascomfidi, il fondo di garanzia per il credito al commercio, turismo e servizi di Cremona. Dopo oltre trent’anni di presidenza Federico Corrà ha lasciato la guida della società cooperativa a Marco Stanga, vicepresidente vicario di Confcommercio Cremona.

Insieme a lui nel nuovo consiglio sono stati eletti Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Cremona e Roberto Scaramuzza. Nel suo intervento il presidente uscente Corrà ha voluto ricordare il lungo cammino compiuto da Ascomfidi che, in questi lunghi anni, ha sempre rappresentato un presidio di sviluppo per il settore del commercio e del turismo nonostante i difficili momenti vissuti dal mondo imprenditoriale legati, in particolare al covid, ai rincari energetici, a una crisi generale che morde il settore e ad una stretta creditizia che ha reso più complicato l’accesso al credito soprattutto per le attività meno dimensionate. Qualche dato appare in questo senso illuminante.

Oggi il numero dei soci della cooperativa è di 507 e negli ultimi tre anni si sono deliberati finanziamenti assistiti per 16 milioni di euro. Corrà ha concluso ricordando che lo strumento Confidi in questi anni ha subito, sia a livello nazionale che locale, profonde modifiche e adattamenti per poter essere sempre rispondente alle nuove esigenze dell’imprenditore.

Accanto alla attività tradizionale, infatti, sono stati affiancati via via anche nuovi prodotti e servizi finanziari in grado di trasformare il Confidi da ente di garanzia a partner strategico. Anche la dimensione dei Confidi oggi è un fattore decisivo di successo ed è questa la ragione per la quale dal 2011 l’Ascomfidi Cremona è socio di Ascomfidi Lombardia, condividendone appieno il progetto, i valori, le regole di funzionamento ed i criteri di accantonamento prudenziali.

Il presidente uscente Corrà, nell’augurare ogni miglior successo alla nuova dirigenza, ha concluso il suo intervento ringraziando il cda uscente, il collegio sindacale presieduto dal dott. Paolo Stella, il collaboratore dott. Mauro Fornari ed il presidente nazionale Ascomfidi Paolo Ferrè.

© Riproduzione riservata