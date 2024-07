Inizia il mandato del sindaco di Cremona Andrea Virgilio e per domani -11 luglio- è stato convocato il primo consiglio comunale alle 17. Come da previsione il nuovo presidente sarà Luciano Pizzetti, mentre la vice presidente, espressione della minoranza, potrebbe essere Jane Alquati anche se le riserve non sono ancora state sciolte; alle nomine si provvederà con votazione da parte dei consiglieri eletti e sarà uno dei passaggi formali che si terranno proprio domani. Per quanto riguarda poi i capigruppo il Pd fa scendere in campo una riconferma con Roberto Poli, vice capogruppo Fabiola Barcellari, in Fratelli d’Italia capogruppo sarà Marco Olzi. Nella minoranza sarà capogruppo anche Alessandro Portesani entrato in consiglio con Cristiano Beltrami nella lista civica “Novità a Cremona”. Per “Fare nuova Cremona attiva”, capogruppo sarà il medico Riccardo Merli.

Inoltre dopo la composizione della giunta comunale entreranno alcuni volti nuovi in consiglio comunale rispetto ai nomi iniziali, che erano provvisori in vista delle scelte in giunta del sindaco Andrea Virgilio, cosi Luca Burgazzi, Simona Pasquali e Paolo Carletti di fatto assessori provenienti dalle fila del Pd, lasceranno ora il posto ai primi dei tre dei non eletti dunque Simona Frassi, Carlo Giussani e Mattia Gerevini. Per Sinistra per Cremona Energia Civile a Roberta Mozzi entrata in giunta con la delega di assessore all’istruzione, subentrerà Lapo Pasquetti. I lavori saranno aperti dalla convalida, a seguito dell’esame della condizione di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità, del Sindaco e dei consiglieri comunali eletti.

La prima seduta sarà presieduta provvisoriamente da Roberto Poli, essendo consigliere con maggior cifra elettorale: proprio in questa seduta -come detto- sarà eletto il nuovo presidente del consiglio comunale e il vice. E poi nel primo consiglio comunale si procederà al giuramento del sindaco e alla presentazione della sua giunta.

