Daniel Ciofani inizierà presto un nuovo percorso all’interno della Cremonese. Il suo ruolo sarà ufficializzato nelle prossime settimane.

“Sta per aprirsi un nuovo capitolo della mia vita e innanzitutto desidero ringraziare il cavalier Giovanni Arvedi per l’opportunità che mi è concessa – spiega Ciofani -. Con grande orgoglio continuerò la mia esperienza a Cremona, anche se in una veste diversa”.

© Riproduzione riservata