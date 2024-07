Sono ufficialmente partiti i lavori sullo stabile delle ex scuole di Croce a Castelvetro Piacentino. È già stata demolita la parte nord, ora si procederà con le demolizioni interne di solaio e altre parti dell’immobile. Verrà abbattuta anche la cancellata esterna, perché lo stabile si presenterà senza barriere d’accesso, e ci sarà una pista ciclabile che collegherà l’immobile alle vie circostanti. Il progetto si realizza grazie a quanto fatto dall’amministrazione precedente guidata dal ex sindaco Luca Quintavalla. Il centro di Croce si prepara a essere di nuovo vissuto dai ragazzi e dalle famiglie. La fine dei lavori è prevista per Maggio 2025. Il servizio di Eleonora Busi

