Ponte sullo Stretto, Salini “Webuild è pronta a costruire”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Non mi pare ci siano novità riguardo al Ponte sullo Stretto. Sul fatto di essere pronti noi siamo pronti, abbiamo gente formata, abbiamo preparato i tecnici per poterlo fare. L’ingegneria che abbiamo sviluppato è la migliore del mondo, abbiamo fatto tutto quello che in coscienza si può fare per fare al meglio questa infrastruttura”. Lo dice l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, parlando con i giornalisti a Napoli a margine della firma del protocollo d’intesa con la Regione Campania per promuovere l’attivazione di percorsi di formazione professionale ed avviamento al lavoro nel settore infrastrutture. “Io penso – spiega l’ad di Webuild – che i cittadini siciliani e calabresi, ma anche tutti noi, abbiamo diritto ad avere tutti la stessa mobilità. Se un treno va da Roma a Milano in tre ore, non capisco perché un treno che fa lo stesso percorso verso il Sud ci debba mettere 7 ore. C’è qualcosa che non va, io penso che dobbiamo avere tutti la stessa velocità”, conclude.

