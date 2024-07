Washington blindata per il vertice Nato e non mancano i disagi

(WASHINGTON) (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La chiusura delle strade per il vertice del 75° anniversario della Nato che si sta svolgendo a Washington sta creando numerosi disagi per i trasporti pubblici, per le attività commerciali e per coloro che impiegano il doppio del tempo per recarsi sul posto di lavoro. Il centro della capitale degli Stati Uniti è stato letteralmente blindato con delle transenne che non consentono di compiere i percorsi abituali. Il vertice durerà fino a giovedì 11 luglio, anche se alcune restrizioni stradali a Washington rimarranno in vigore fino a venerdì

xp6/sat (video di Stefano Scibilia)