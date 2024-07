Fermato a Torino con 80 kg di cocaina, arrestato albanese

TORINO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Torino ha arrestato un 52enne di origine albanese trovato in possesso di oltre 80 chili di cocaina pura martedì scorso a Brignano Gera d’Adda, in provincia di Bergamo. Qui è stata infatti individuata e fermata un’autovettura, con a bordo il soggetto albanese, il quale denotava agitazione. L’accurata ispezione, durante la quale veniva rinvenuta della cocaina, portava alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo e di altre utilità, e in due altre vetture venivano trovati 74 panetti di cocaina, dal peso complessivo di oltre 80 chili in appositi doppifondi. Trovati anche 35 mila euro. La cocaina se immessa sul mercato “al dettaglio”, avrebbe potuto generare introiti illeciti per almeno 8 milioni.

tvi/gsl