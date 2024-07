Traffico in tilt in via del Sale dove, dopo il via ai lavori nella zona di piazza Cadorna, la situazione viabilistica è stata rivoluzionata. Le code, verso via Giordano, iniziano già all’altezza di via Navaroli, e i tempi di percorrenza del tratto sono di quasi 20 minuti, anche a causa della brevissima durata del verde semaforico.

Le modifiche alla viabilità della zona prevedono la chiusura di Viale Po, all’altezza di via Lugo per chi proviene da largo Moreni, con deviazione obbligatoria in via della Ceramica e in via Lugo, mentre nella via del Sale c’è stata l’inversione del senso di circolazione nel tratto di via Vecchia dal civico 12 fino appunto all’incrocio con via Giordano.

Proprio a questa intersezione è rimasto attivo il semaforo, con istituzione del senso unico nella strada incriminata, nel tratto via Lunga Stretta – Giordano, in modo da permettere la marcia su due file parallele.

La situazione esaspera i residenti della zona, che si trovano ad avere ogni giorno lunghe code di auto sotto casa, con le relative emissioni del caso, e con i disagi che ne conseguono. Inoltre, è in corso una raccolta firme da parte degli stessi, per chiedere l’aggiunta di un dosso in via Boscone, in modo da dissuadere il transito a forte velocità.

© Riproduzione riservata