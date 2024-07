Le sfide della medicina del futuro alla Johnson & Johnson Week

MILANO (ITALPRESS) – “Insieme verso la medicina del futuro” è il tema della Johnson & Johnson Week, una settimana di incontri a Milano con clinici, associazioni pazienti, istituzioni, università e centri di ricerca pensata per immaginare insieme le prossime evoluzioni della sanità italiana.

Uno studio di ALTEMS, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari – Università Cattolica del Sacro Cuore, prova a spiegare come dovranno evolvere le competenze degli operatori sanitari per superare al meglio le sfide di un sistema sanitario in costante evoluzione.

