Sorpreso dalla padrona di casa mentre sottraeva vivande dal frigorifero. Un furto che ha quasi dell’incredibile quello avvenuto ieri mattina a Casalbuttano, su cui sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale e che ha l’apparenza di un gesto dettato dall’estrema necessità.

I fatti. Verso le 7 di ieri mattina, una donna del paese si presenta alla caserma dei Carabinieri e riferisce di aver sorpreso, poco prima nel suo garage, un uomo che frugava nel frigorifero e che si stava impossessando di generi alimentari, alcuni dei quali già messi dentro a uno zaino. L’uomo, vistosi scoperto, saliva in sella a una bicicletta e si allontanava di corsa, abbandonando alcuni generi alimentari che non era riuscito a sottrarre.

La donna fornisce un’accurata descrizione dell’aspetto fisico e dell’abbigliamento dell’uomo e i militari avviano subito le ricerche, che in un paese come Casalbuttano vengono presto indirizzate in direzione della stazione. Ed è proprio lì che trovano il ladro, nella sala d’attesa della stazione ferroviaria. All’interno del suo zaino vengono rinvenuti proprio i prodotti sottratti dal frigorifero, di cui ovviamente l’uomo non riesce a spiegare la provenienza. Generi alimentari sottovuoto e freschi e, oltre a questi, un passamontagna e dei guanti da lavoro. La proprietaria del garage riconosce subito la refurtiva, del valore di circa 100 euro, come di sua proprietà e ne ottiene la restituzione.

L’uomo, un 28enne pregiudicato, è stato accompagnato presso la caserma di Casalbuttano e denunciato per furto in abitazione.

