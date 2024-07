Violenta lite nella notte tra lunedì e martedì in piazza Risorgimento, all’angolo con via Dante. Un confronto tre contro uno, iniziato all’interno di un locale, dove sarebbe scattata dapprima una lite verbale, per futili motivi. Successivamente, i quattro si sono ritrovati all’esterno dell’esercizio commerciale, dove la discussione è proseguita e i toni si sono alzati.

I contendenti sono quindi passati alle vie di fatto, e ad avere la peggio è stato un 33enne, rimasto ferito al volto e alle braccia. I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno prestato all’uomo le prime cure per poi accompagnarlo in pronto soccorso in codice giallo. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Cremona, che hanno identificato tutte e quattro le persone coinvolte: oltre al 33enne, anche i suoi tre aggressori, uno di 26, uno di 24 e uno di 37 anni, stranieri. Tutti e quattro risultavano alterati dall’abuso di alcol. lb

