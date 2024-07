Un momento di confronto rispetto alle criticità segnalate dal quartiere 5 Borgo Loreto – S. Bernardo – Naviglio, in seguito a episodi di disturbo della quiete pubblica e di comportamenti irrispettosi.

Questa la finalità dell’incontro che si terrà domani mercoledì 17 luglio, alle ore 18, al Comando della Polizia Locale, con il Direttivo del Comitato di Quartiere. Saranno presenti Francesca Romagnoli, vicesindaco con delega ai Quartieri e Reti di Comunità, Marina Della Giovanna, assessore alle Politiche Sociali e Fragilità, e Santo Canale, assessore alla Sicurezza e Polizia Locale.

L’argomento era già stato trattato nei mesi precedenti con il coinvoglimento della dirigente delle Politiche Sociali, Eugenia Grossi e di Luca Iubini, Comandante della Polizia Locale ed erano stati posti in atto interventi per monitorare e reprimere alcuni comportamenti che sono causa di degrado nella zona compresa nel Quartiere 5.

“L’Amministrazione – si legge in una nota del Comune- intende mettere in atto le progettualità del quartiere attraverso l’apertura di una sede del locale Comitato quale punto di riferimento e, in tale ambito, garantire una collaborazione continuativa come, ad esempio, la presenza di un operatore, di un agente della Polizia Locale, di un tutor condominiale. L’incontro con il Direttivo costituisce una fase di ascolto utile a valutare insieme proposte da definire in modo più puntuale e da sottoporre, un un momento successivo, anche ai residenti in un incontro pubblico. Una presenza istituzionale quindi che il Sindaco, nell’ottica di favorire i processi partecipativi, ha voluto sottolineare con la delega ai Quartieri e Reti di Comunità data alla vicesindaco che, con questo mandato, opererà in costante sinergia con i Settori e Servizi del Comune coinvolti sul territorio”.

