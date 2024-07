Il sindaco di Cremona assume. Andrea Virgilio sta infatti definendo e organizzando la sua struttura operativa, ossia il suo ufficio staff, che lo seguirà in tutto il suo mandato, a differenza di quanto fece Gianluca Galimberti. Virgilio, oltre al portavoce, ha inserito anche la figura del capo di gabinetto.

Ne ha parlato in giunta questa mattina: si tratta di incarichi fiduciari, ma per legge già entro il week end, o al massimo all’inizio della prossima settimana, saranno pubblicate sul sito del Comune di Cremona due manifestazioni di interesse finalizzate alla raccolta delle candidature per queste due figure professionali.

L’avviso resterà pubblicato per almeno due settimane. Poi, una volta raccolti i curricula, ci sarà una prima scrematura da parte del dirigente del personale Fabio Scio, che verificherà i requisiti richiesti nell’avviso. Una volta fatta questa prima scrematura, il sindaco sceglierà (visto che si tratta di un incarico di fiducia) le due persone che lo affiancheranno.

Pr quanto riguarda il quadro economico, il capo di gabinetto rientra nell’area dei funzionari, dunque allo stipendio base di un livello D1 si aggiungerà un compenso forfettario per 13 mensilità, mentre il portavoce rientra nell’area degli istruttori dunque un livello C e anche per questa figura allo stipendio base si aggiungerà un forfait per 13 mensilità. Si tratta di contratti a tempo determinato legati al mandato del sindaco.

Silvia Galli

