Parapiglia, poco dopo le 17, in via XX Settembre, per una lite tra due sorelle. Sul posto, dopo la segnalazione di un passante, sono intervenuti i carabinieri. Le due, residenti in un’altra regione, erano in città in visita ad alcuni amici, ma poi, una volta arrivato il momento di tornare a casa, complice anche una bevuta di troppo da parte di una delle due, è scoppiata la lite. La sorella che non aveva bevuto si è messa al volante della macchina con a fianco la sorella, e il litigio è andato avanti, fino a quando la conducente ha perso il controllo della vettura che è andata a sbattere contro un’auto in sosta. Una volta fuori dal mezzo la discussione è continuata. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza in quando la sorella che non aveva bevuto, una donna di 51 anni, è caduta, procurandosi lievi ferite che sono state medicate sul posto. Alla fine, pace fatta, o quasi, e le due hanno fatto rientro nella loro città.

