Ladri in azione al supermercato Rossetto di via Fiamme Gialle a Cremona. I malviventi hanno agito durante la notte e dopo essere entrati nei locali sono riusciti a forzare la cassaforte e a portare via un bottino ingente. Si parla di circa 50.000 euro in contanti, l’incasso giornaliero che al termine della giornata viene lasciato in deposito in cassaforte. Le indagini sono portate avanti dagli agenti della Questura che, dopo aver effettuato sopralluoghi all’esterno e all’interno dell’esercizio commerciale e sentito i responsabili del supermercato, stanno effettuando accertamenti investigativi per riuscire ad identificare i responsabili della razzia.

I ladri, da quanto si è appreso, sarebbero entrati dall’ingresso posteriore, dove si trova il magazzino di ingresso delle merci. Un luogo appartato, non visibile da chi transita sulla tangenziale. Nessuno, infatti, ha visto o sentito nulla di strano. I ladri, sicuramente un gruppo di professionisti ben organizzati, hanno quindi potuto agire indisturbati, puntando tutto sul contenuto della cassaforte. Gli accertamenti ora si concentrano sulle possibili tracce lasciate dai predoni che sono riusciti a mettere a segno un grosso colpo. Da tempo non si aveva notizia di un furto così ingente commesso da una banda di malviventi all’interno di un centro commerciale cittadino.

Sara Pizzorni

SEGUONO AGGIORNAMENTI

